استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد، وهم مبارك مهنا العدواني سفيرا للكويت لدى جمهورية ميانمار الاتحادية، وراشد محمد الصالح سفيرا للكويت لدى ماليزيا، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهما منصبيهما الجديدين.



حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



الى ذلك، احتفل في قصر بيان بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير مالك محمد فاروق سفيرا لجمهورية باكستان الإسلامية والسفير أوغسطين نتشوماي ماكغوناتسوتلهي سفيرا لجمهورية بتسوانا والسفير بون انتابانديث سفيرا لجمهورية لاو الديموقراطية الشعبية والسفير ميليسا جين كيلي سفيرة لأستراليا والسفير عوض الكريم الريح بله موسى سفيرا لجمهورية السودان والسفير أميل ذولفقار أوغلو كريموف سفيرا لجمهورية أذربيجان وذلك سفراء لبلادهم لدى الكويت.



حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.