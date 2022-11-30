تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني وبحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي، أقامت كلية العلوم الطبية المساعدة مؤتمرها الدولي الأول في الذكاء الاصطناعي للتعليم في العلوم الطبية وتطبيقات الرعاية الصحية، وذلك في مركز العلوم الطبية في الجابرية خلال الفترة من 29 نوفمبر 2022 إلى 1 ديسمبر 2022.



وذكرت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي أن مجال الذكاء الاصطناعي بدأ بالتأثير على العديد من مجالات الحياة خلال العشرين عاما الماضية، موضحة أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في الكويت من خلال زيادة المعرفة حول الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مضيفة أن المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي (AI) سيركز على فوائد الذكاء الاصطناعي في تعليم العلوم الصحية وتطبيقات الرعاية الصحية، وقالت «إنها مرحلة التحدي التالية حيث يبدأ أعضاء هيئة التدريس في إدخال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتقنيات الأخرى في مناهجهم التعليمية ودوراتهم السريرية».



وأشارت د.الفضلي إلى أن الأساليب الكلاسيكية لتدريس وتعليم العلوم الأساسية والمقررات التعليمية الأخرى ليست كافية وغير ممكنة في عرض أكثر عمقا دون تنفيذ التكنولوجيا المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومن هنا تأتي الضرورة القصوى للتغلب على هذه المستويات من أمية الذكاء الاصطناعي بين أعضاء هيئة التدريس من خلال البدء في الحصول على تدريب مهني مستمر من خلال ورش عمل ودورات في أساسيات الذكاء الاصطناعي.



وذكرت أن الهدف الثاني للمؤتمر يرتكز على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والذي بذلت به الكويت جهودا كبيرة وذلك من خلال استخدام الجراحة الروبوتية في تخصصات مختلفة منذ عام 2014 وفي مجالات أخرى من نظام الرعاية الصحية، كما يهدف هذا المؤتمر إلى كسر الأسس في إدخال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في كليات مركز العلوم الصحية ومرافق الرعاية الصحية في الكويت من خلال العروض التقديمية الشفوية والكلمات الرئيسية وعروض الفيديو وعروض الملصقات «لذلك يسعدنا توحيد مجتمع من الأشخاص الملتزمين بإعادة تشكيل التكنولوجيا باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي».



وختمت د.الفضلي بقولها «إن نتائج مؤتمرنا تتيح إنشاء شبكات متميزة بين الجمهور، وملء فجوات معرفة القراءة والكتابة حول الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تعليم العلوم الصحية والرعاية الصحية، وإدخال تكنولوجيا الخط الأمامي لمقدمي الرعاية الصحية والعمل نحو نموذج من الدرجة الأولى لجميع كليات مركز العلوم الصحية وتنفيذ أفضل الممارسات لنظام الرعاية الصحية، مقدمة شكرها لكل من عمل من أجل إنجاح هذا المؤتمر متطلعة إلى أن يحظى الجميع بوقت إيجابي ومثمر في المؤتمر.



وتخلل المؤتمر عدة محاضرات من ضمنها «بداية الذكاء الاصطناعي في تعليم العلوم الصحية» وحاضر فيها البروفيسور نبيل زاري، و«الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية» وحاضر فيها البروفيسور فرح مغربي، و«كم يجب أن يعرف المتخصصون في الرعاية الصحية عن الذكاء الاصطناعي؟» وحاضرت فيها د.عذاري الزعابي، و«جراحة المسالك البولية الروبوتية» وحاضر فيها د.سعد الدوسري، كما أقام المؤتمر عدة ورش عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي قدمها كل من البروفيسور فرح مغربي والبروفيسور شابير سيد عبدول ود.حيدر الموهري.