أسامة أبوالسعود



اختتم قطاع المساجد بوزارة الأوقاف ممثلا بإدارة الشؤون الفنية دورة علمية بعنوان «شرح حلية طالب العلم» وذلك بمسرح علي ثنيان الغانم بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين بمنطقة الرقعي.



وقال مدير إدارة الشؤون الفنية د.بدر معجون أبا ذراع الضفيري إن هذه الدورة استمرت لمدة 5 أيام وحاضر فيها الشيخ د.فرحان الشمري.



وأشار الى ان الدورة تأتي في إطار تفعيل استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحقيقا لرؤيتها الساعية إلى الريادة عالميا في العمل الإسلامي وتفعيلا لرسالتها في رعاية المساجد من خلال تنمية الموارد البشرية وفقا لأفضل الممارسات والتي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء شاغلي الوظائف الدينية بالوزارة بما يتناسب والمهمة السامية الملقاة على عواتقهم.



وتناول المحاضر شرح كتاب «حلية طالب العلم» للعلامة بكر بن عبدالله أبوزيد، وما فيها من آداب الطالب مع نفسه وشيخه وزملائه، وآدابه في حياته العلمية وكيفية التلقي والطلب، والتحلي بالعمل بالعلم والابتعاد عن المحاذير الواجب عليه اجتنابها.



وتابع إنه مما لا شك فيه أن طالب العلم عموما والإمام والخطيب خصوصا بحاجة إلى معرفة جملة من الآداب المهمة في التحصيل والطلب، حتى يصل إلى أعلى المراتب، وينفع نفسه ومجتمعه وأمته.



وفي ختام تصريحه، دعا الضفيري جموع الأئمة والمؤذنين وطلبة العلم بالحرص على المشاركة في هذه الدورات النافعة والاستفادة مما تقدمه إدارة الشؤون الفنية من دورات وأنشطة متنوعة.