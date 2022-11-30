

القاهرة ـ هالة عمران



نفي مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ3 أيام أسبوعيا مع تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى ذلك، مؤكدا أنه لا صحة لتقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ3 أيام أسبوعيا أو تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها، مناشدا العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.