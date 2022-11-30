أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن المستشار بالوزارة ديريك شوليت سيبدأ زيارة إلى المنطقة تشمل الكويت والبحرين وتستمر ثلاثة أيام.



وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة تهدف إلى دعم أولويات السياسة الخارجية الأميركية الرئيسية بما في ذلك الشراكات الأمنية الثنائية والإقليمية.



وأضافت أن شوليت سيسعى في الكويت «لتعميق التنسيق الثنائي في القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والكويت لديهما «التزام مشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال البناء على ستة عقود من العلاقات القوية والعلاقات الشعبية».



وأشار البيان إلى أن «المستشار شوليت سيسعى إلى تعزيز المصالح المشتركة بما في ذلك الدفاع والتجارة والاستثمار ومواجهة تحديات الصحة وتغير المناخ كما سيهنئ الشعب الكويتي على حكومته الجديدة وعلى استخدام العملية الديموقراطية لإعادة انتخاب نائبات في مجلس الأمة».



أما في المنامة فقد أفاد البيان بأن المسؤول الأميركي سيناقش التزام بلاده الثابت تجاه البحرين والمنطقة وكيف يمكن للبلدين تعزيز التعاون الأمني بينهما.