حلقة جديدة من حلقات مسلسل حرب المودعين للحصول على أموالهم التي تحتجزها البنوك اللبنانية، بطلتها مسنة لم تجد سبيلا للوصول إلى أموالها إلا الاعتصام داخل أحدها علها تسترجع ما امكن من اموالها.



وأعلنت جمعية «صرخة المودعين» أمس، أن «المودعة إدرو خضر تعتصم داخل بنك عودة فرع سليم سلام، وترفض الخروج مطالبة بوديعتها».



وأوضحت أن المودعة ذات الـ 90 عاما طالبت بوديعتها التي تبلغ 20 ألف دولار.



ورفض البنك طلب المودعة، وعرض إعطاءها 6400 دولار، لكن ابنها طلب منها عدم الموافقة، والإصرار على استلام قيمة الوديعة كاملة، فاستمر اعتصام المودعة داخل البنك، الذي أقفل أبوابه من الصباح حتى المساء. وانطلقت عملية التفاوض خلال هذه الفترة، في محاولة للتوصل إلى مبلغ يرضي الطرفين، وخلال التفاوض عرض الابن الحصول على 10 آلاف دولار فوافق البنك وانتهت العملية مساء بخروج المودعة بحسب موقع «المدن».