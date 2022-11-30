أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان الأوروبي أن أعضاءها سيصوتون غدا الخميس على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة «شنغن».

جاء ذلك بعد 12 يوما على تأجيل التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في 17 الجاري.

وفي حال تم التصويت في اللجنة بتأييد القرار فإنه سينتقل إلى البرلمان الأوروبي بهيئته العامة في وقت يحدد لاحقا.

وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس قال إن عملية إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» في مراحلها النهائية بعد أن استكملت الكويت جميع الاستحقاقات الفنية المطلوبة لملف الإعفاء.