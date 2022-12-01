استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد الهاشمي عجيلي، حيث شهد اللقاء بحث أوجه التعاون الإعلامي والثقافي بما يصب في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين.



وأشار السفير التونسي خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني، إلى عودة السياحة في الشقيقة تونس إلى عهدها السابق، مؤكدا أن هناك إقبالا من الكويتيين على زيارتها.



وعن الأوضاع السياسية في بلاده، قال السفير الهاشمي عجيلي إن المشهد ينبئ بخير، لافتا إلى تنظيم الانتخابات التشريعية في 17 الجاري وأن الأمور تسير بخير وعلى ما يرام.



كما شدد عجيلي على الرغبة التونسية في تعزيز العلاقات مع الدول العربية لاسيما الكويت، مشيرا في هذا الشأن إلى عمل تونس على انضمام الكويت إلى منظمة الفرانكفونية.



اقتصاديا، أوضح السفير التونسي أن الرئيس قيس سعيد يعمل على تحقيق تنمية حقيقية في البلد، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على جذب الاستثمارات ليس في المجال السياحي فقط، بل أيضا في مجالات أخرى من أهمها الزراعة والصناعة، حيث هناك فرص استثمارية واسعة جدا.



وبمناسبة الزيارة، قدم السفير التونسي إلى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق شهادة تكريم تتضمن «أصدق عبارات الشكر والتقدير على جهوده القيمة في القطاع الإعلامي بالكويت ودوره الريادي في تعزيز الصحافة المكتوبة ذات المصداقية والشفافية التي تمثلها «الأنباء» الغراء أحسن تمثيل وكذلك حسن التفاعل مع مستجدات المشهد التونسي».