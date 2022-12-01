العجمي: الجمعية تكاتف مهني غير سياسي يدعم «رؤية 2035»



أعلنت جمعية إسناد للدعم والتنمية عن تشكيل مجلس إدارتها بعد أن حصلت على إشهار رسمي من وزارة الشؤون. وزكت الجمعية عبدالرحمن العجمي رئيسا لها، ود.ناصر السليطي نائبا للرئيس، ومبارك العثمان أمينا للصندوق، وعبدالكريم الزيد أمينا السر، وعضوية كل من جمال الغربللي وحزام الطامي ود.سحر الحملي وشلاش الحجرف.



وقال رئيس «إسناد» م.عبدالرحمن العجمي إن الجمعية تعنى بالنهضة المجتمعية خاصة في دعم ومساندة الخطة العامة للدولة 2035 بمبادرات مجتمعية مبنية على أسس الركائز السبع للخطة العامة للدولة حتى عام 2035، وذلك من خلال استقطاب الطاقات والكفاءات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، موضحا أن الجمعية مشروع وطني تطوعي يقوم بتحويل المبادرات المجتمعية المتوافقة مع أهداف ومشاريع الخطة العامة للدولة إلى برامج تنموية تعمل على تعزيز وتنمية المجتمع ونهضة الوطن.



وأضاف العجمي أن الجمعية تكاتف مهني غير سياسي يهدف إلى دعم رؤية 2035، وخطتها التنموية العامة للبلد من أجل دفع عمليتها نحو التطور والارتقاء بتنمية المجتمع، كما أنها خليط من أبناء الوطن بكل أطيافه وأجناسه خاصة الكفاءات الوطنية التي لم يتم استثمارها في نهضة البلد.