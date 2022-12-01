ليلى الشافعي



استقبل مدير عام بيت الزكاة د.ماجد العازمي، في المقر الرئيسي للبيت أمس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي خالد خليفة، وممثل المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان، ومسؤول قسم شراكات القطاع الخاص للأسواق الناشطة والجديدة في الشرق الأوسط نادر النقيب. وبهذه المناسبة، نظم بيت الزكاة حلقة نقاشية مع عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والهيئات الخيرية في الكويت ممن ساهموا في دعم المفوضية خلال السنوات الماضية وهم: وكيل وزارة الشؤون مسلم السبيعي والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس، ورئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية ورئيس الجمعية الكويتية للإغاثة م.جمال النوري، ورئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير د.ناصر العجمي. وقال العازمي إنه تم بحث تعزيز التعاون لتقديم الدعم للنازحين قصرا في المنطقة والعالم والذين يتجاوز عددهم 103 ملايين شخص بفعل الحروب والأزمات الحديثة.