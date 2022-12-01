بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي مع سفراء سلطنة عمان والمملكة المتحدة ومملكة إسبانيا وجمهورية إيطاليا ـ كل على حدة- العلاقات الثنائية بين دولهم والكويت علاوة على موضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إن وزير الدفاع استقبل في مكتبه كلا من السفير العماني د. صالح الخروصي وسفيرة المملكة المتحدة بليندا لويس والسفير الإسباني ميغيل أغيلار والسفير الإيطالي كارلو بالدوتشي.



وأضافت أنه تم خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر واستعراض أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وحضر جانبا من هذه اللقاءات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح والسكرتير الأول بإدارة أوروبا في وزارة الخارجية عبدالله الونيان.