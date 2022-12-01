بدأ وفد أمني كويتي بحث ومتابعة قضية المواطن الكويتي المفقود محمد البغلي الذي اختفى في ظروف غامضة في قرية كييا بمقاطعة براهوفا شمال العاصمة بوخارست في أغسطس 2015.



وقال سفيرنا لدى رومانيا طلال الهاجري في اتصال مع «كونا» إنه بحث مع وزير الدولة لشؤون الطوارئ في وزارة الداخلية الرومانية رائد عرفات بحضور الوفد الأمني الكويتي آخر مستجدات قضية المواطن الكويتي محمد البغلي.



وأشار السفير الهاجري الى أن الوفد سيعقد عددا من الاجتماعات مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية في رومانيا، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل السلطات الرومانية لمعرفة مصير المواطن الكويتي المفقود وحل هذه القضية الإنسانية التي طال أمدها.



وأكد ان القضية تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي في الكويت وحرص القيادة السياسية ووزارتي الخارجية والداخلية على مواصلة ومعرفة آخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات في القضية.