حلول جذرية للمعوقات والصعوبات التي تواجه عمل «هيئة المعاقين» وفق رؤية واقعية قابلة للتطبيق

سنعمل على جعل هيئة المعاقين جهة جاذبة للكوادر الوطنية وبيئة عمل ملائمة لاحتواء ذوي الكفاءة



بشرى شعبان



قامت وزيرة الشؤون، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة مي البغلي، بزيارة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تفقدت خلالها صالات استقبال المراجعين، واللجان الطبية العاملة في الهيئة، واستمعت إلى شرح من مديرة الهيئة بالإنابة هنادي المبيلش، حول طبيعة العمل داخل اللجان، وآليات استقبال وإنجاز المعاملات بالصالات.



وقالت البغلي، في تصريح صحافي لـ «الأنباء» عقب الجولة، إن «اجتماعها بقياديي ومسؤولي الهيئة جاء للتعرف عن كثب على المعوقات والصعوبات التي تواجه عملها ومنتسبيها من المعاقين وذويهم، وكيفية وضع حلول جذرية لها وفق رؤية واقعية قابلة للتطبيق ليتسنى الارتقاء بكل ما يخص المعاقين والموظفين على حد سواء».



وأكدت البغلي، حرصها الجاد على تقديم خدمة أفضل للمعاقين، عبر وضع الخطط اللازمة التي تسهم في تحقيق ذلك، لمنح كل ذي حق حقه، مشيرة إلى أنه سيتم باستفاضة دراسة جميع الطلبات الخاصة بالحقوق المالية للموظفين من البدلات وغيرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للعمل، ثم رفعها إلى الجهات المعنية في الدولة، مشددة على أنها ستعمل على جعل الهيئة جهة جاذبة للكوادر الوطنية وليست طاردة، وبيئة عمل ملائمة لاحتواء ذوي الكفاءة.



تسكين الشواغر



وحول تسكين شواغر الوظائف القيادية والإشرافية داخل الهيئة، أكدت البغلي أنها تولي هذا الموضوع أهمية خاصة، وهو الآن قيد الدراسة: «ليتم التسكين وفق الكفاءة والاستحقاق، وحتى لا يظلم أحد».



وبشأن زيادة عدد اللجان الطبية، أضافت ان «هذا الأمر ضمن القضايا المهمة التي ستتم متابعتها بما يحقق مصلحة المعاقين وذويهم ويختصر الوقت والجهد عليهم»، مؤكدة حرصها الجاد على اختيار أفضل الكفاءات الطبية للعمل بهذه اللجان، حتى يكون تقييم المعاقين فنيا بحتا يعكس حقيقة حالاتهم الطبية وفقا للمعايير العالمية.