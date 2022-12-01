أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر ديسمبر الجاري، حيث قالت المؤسسة إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ 650 دولارا خلال ديسمبر الجاري، كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) أيضا بـ 650 دولارا.



ويستخدم غازا (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.



وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.