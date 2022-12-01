أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة البترول الوطنية الكويتية تنوي ترسية عقد استبدال المحطات الكهربائية القديمة بمصفاة ميناء الأحمدي بقيمة 16.3 مليون دينار.



وقالت إن «البترول الوطنية» تلقت مؤخرا العروض المالية من 7 شركات قد تم تأهيلها للمشاركة في المناقصة، حيث بلغ أدنى العروض المالية بقيمة 16.3 مليون دينار وتم تقديمها من قبل شركة امكو للهندسة والإنشاءات، فيما تم تقديم عروض مرتفعة من الشركات المشاركة بقيمة وصلت الى أكثر من 47 مليون دينار.



من جهة ثانية، قالت المصادر إن «البترول الوطنية» لديها 3 مناقصات مطروحة حاليا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تتمثل في التالي: صيانة المعدات وأنظمة التحكم داخل مناطق عمليات الشركة بمصفاة ميناء الأحمدي، وتنفيذ أعمال الصيانة للآلات الدقيقة وأنظمة التحكم في مصفاة ميناء عبدالله وميناء الشعيبة، وخدمات الصيانة الكهربائية في المصفاة ومناطق تشغيل سوائل الغاز في ميناء الأحمدي.