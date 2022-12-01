

أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، انخفاضا في صادرات النفط الكويتي إلى اليابان في أكتوبر الماضي بنسبة 7.1% في الشهر الثاني على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.79 ملايين برميل، بما يعادل 251 ألف برميل يوميا.



وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في الشهر الماضي نسبة 9.2% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 11.5% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في أكتوبر 15.7% على أساس سنوي إلى 2.72 مليون برميل يوميا للشهر الـ15 على التوالي.



وأشارت الوكالة إلى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 94.7% من الإجمالي مرتفعة بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



ووفقا للبيانات عادت دولة الإمارات إلى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط، اذ ارتفعت الواردات منها بنسبة 32.7% عن العام السابق لتصل الى 1.09 مليون برميل يوميا تليها المملكة العربية السعودية بشحنات بلغت 1.02 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 15.1%.



وأوضحت أن قطر جاءت في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 143 ألف برميل يوميا والولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بشحناتها البالغة 77 ألف برميل يوميا على التوالي.