أقام بنك برقان ورشة توعوية صحية حول سرطان البروستاتا لموظفيه، وذلك بالتعاون مع مستشفى الكويت في مقر البنك الرئيسي، ضمن فعالياته لشهر نوفمبر الخاص بالتوعية من سرطان البروستاتا، بهدف نشر الوعي بين الموظفين حول هذا المرض وسبل الوقاية منه. وأقيمت الورشة في سياق استراتيجية بنك برقان للمسؤولية المجتمعية، واهتمامه المستمر برفاهية موظفيه والتي تشكل أحد ركائزه الأساسية.



وقد استضافت الورشة د.ناصر القريني، استشاري أمراض كبار السن والشيخوخة والرعاية التلطيفية ومرضى السرطان من كبار السن في مستشفى الكويت. وقد قدم د.ناصر محاضرته خلال الورشة وأضاف للحضور معلومات وحقائق قيمة حول مرض سرطان البروستاتا. كما شرح أنواعه المختلفة وطرق علاجه حسب التشخيصات الطبية المتعددة. وقام بالإجابة عن أسئلة الحضور من موظفي بنك برقان، والتي تمحورت حول طرق الوقاية من المرض وتقليل فرص الإصابة به.



من جانبها، علقت مدير أول وحدة الاتصالات الداخلية - قسم الموارد البشرية والتطوير، ريما الأصبحي بقولها: نشكر د.ناصر القريني على تقديمه هذه الورشة التوعوية بسرطان البروستاتا، والذي قدم معلومات مهمة جدا عن هذا المرض، ما سيسهم في تعزيز معرفة موظفينا للوقاية منه في المستقبل.



وأضافت: نحرص في بنك برقان على أن نولي الأهمية القصوى لصحة موظفينا في كافة الإدارات وعلى مختلف المستويات، وينبع ذلك من إيماننا المطلق بأن الصحة السليمة لفريق عملنا تحسن بيئة العمل وترفع الإنتاجية وتجعلنا نموذجا يحتذى به في سوق العمل الكويتي.