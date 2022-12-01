صلاح الفليج: علاقتنا مع Visa ممتدة وإستراتيجية وأثمرت منتجات وحملات توافق تطلعات عملائنا

د. سعيدة جعفر: نؤكد التزامنا بتنمية التجارة الرقمية وتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة في الكويت



يحرص بنك الكويت الوطني على توطيد علاقاته الراسخة مع كل المؤسسات الرائدة بما يساهم في تعزيز قدرته الفائقة على تلبية احتياجات عملائه.

وفي ذلك الإطار، قام بنك الكويت الوطني بتحديث عقد شراكته الاستراتيجية مع شركة Visa الرائدة عالميا في مجال المدفوعات Visa لمدة 7 سنوات إضافية.



وقع العقد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج ممثلا عن بنك الكويت الوطني، د.سعيدة جعفر مدير مديرة مجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة عن Visa، وذلك خلال حفل حضره لفيف من قيادات مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك وقيادات Visa في الكويت وذلك في مقر بنك الكويت الوطني الرئيسي.



وبالتزامن مع توقيع عقد تحديث الشراكة مع Visa، يوفر بنك الكويت الوطني إمكانية حصول حاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية على 10% نقاط KWT من الوطني إضافية عند استخدام البطاقة خلال فعاليات كأس العالم في قطر.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج: سعداء بتمديد عقد الشراكة مع Visa التي تربطنا بها علاقة استراتيجية راسخة، حيث نحرص على التعاون مع المؤسسات الرائدة في مجالاتها بما ينعكس على تعزيز قدرتنا بشأن تلبية احتياجات وطموحات عملائنا.



وأضاف: أثمرت شراكتنا مع Visa على مدى سنوات طويلة من التعاون العديد من المنتجات المصرفية المتميزة والحملات الاستثنائية التي ساهمت في تلبية احتياجات عملائنا على اختلاف شرائحهم وشهدت إقبالا كبيرا منهم واعتمدوا عليها في حياتهم اليومية.



وأكد الفليج أن بطاقات Visa الوطني الائتمانية وما تقدمه من مكافآت إلى جانب الحملات المشتركة التي نطلقها معا أصبحت ركيزة أساسية في مسار سعينا لتقديم تجربة مصرفية متكاملة وشاملة لعملائنا.



من جانبها، صرحت د.سعيدة جعفر، مديرة مجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي قائلة: إنه من دواعي سرورنا القيام بتمديد شراكتنا طويلة الأمد مع بنك الكويت الوطني، والذي عملنا معه بشكل وثيق على مدار سنوات طويلة في سبيل تطوير الكثير من حلول الدفع الرقمية الحصرية والمعدة خصوصا لتلبية احتياجات العملاء مع تقديم المكافآت لهم، والتي تقدم تجارب سلسة وآمنة لحاملي البطاقات لإتمام مدفوعاتهم اليومية من المتاجر وتلك الخاصة بالترفيه والسفر.

وبينما نحن بصدد تمديد شراكتنا لسبع سنوات أخرى، فإننا نؤكد التزامنا المتواصل بتنمية التجارة الرقمية، وتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة في الكويت والحلول التي تركز على تلبية احتياجات العملاء من أجل تقديم الفائدة للمستهلكين والشركات في البلاد على حد سواء.



ومن بين ثمار التعاون مع Visa إطلاق بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية في بداية العام بتصميمها الفريد والتي تقدم لحامليها باقة استثنائية من المكافآت التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أنماط حياتهم المتنوعة، حيث يمكن للعملاء لأول مرة في الكويت تفعيل البطاقة باستخدام خدمة الوطني عبر الموبايل بمجرد تمرير البطاقة على الهاتف، كما يمكن للعملاء من حاملي البطاقة اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقا لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو الفئة التجارية.

كذلك أطلق الوطني مؤخرا حملة مميزة لعملائه من محبي كرة القدم تمنحهم فرصة الدخول في سحب وأن يكونوا ضمن 70 فائزا بباقات حصرية لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بالتعاون مع Visa، تشمل الجوائز تذاكر الطيران، والإقامة الفندقية، وتذاكر المباراة لشخصين.