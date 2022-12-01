القاهرة - خديجة حمودة



نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية التدريب الجوي المشترك «مينا 2» بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.



وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار.



وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلتا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.