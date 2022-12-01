قالت تقارير إعلامية إن كيم كارديشيان ومغني الراب المعروف سابقا باسم كانييه وست توصلا إلى تسوية طلاق تتضمن حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة وتقسيم أصولهما العقارية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أنه على الرغم من حضانتهما المشتركة للأطفال، وأعمارهم ثلاثة وأربعة وستة وتسعة أعوام، ستحصل كارديشيان على نفقة شهرية قيمتها 200 ألف دولار شهريا لرعاية الأطفال الذين سيمضون أغلب وقتهم معها.

وقالت صحيفة نيويورك بوست، نقلا عن وثيقة مقدمة إلى المحكمة، إن الأبوين يجب أن يتفقا على المدرسة التي سيلتحق بها الأبناء.

وقالت الصحيفة نفسها إنه لن يسمح للأطفال بالابتعاد أكثر من 100 كيلومتر عن منزل كارديشيان في مدينة هيدن هيلز بالقرب من لوس أنجيليس قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية أو بلوغ 19 عاما. وأضافت الصحيفة أن كلا الأبوين سيتمتعان بحق رؤية الأبناء في أعياد ميلادهم والمناسبات الخاصة الأخرى.