عبدالله قنيص



سطّر رجال مكتب بحث وتحري منطقة سلوى انجازا جديدا بإغلاق 4 قضايا حملت جميعها عنوانا مشتركا وهو «سلب بالقوة وانتحال صفة مباحث» بضبط مواطن من مواليد 1989 من أرباب السوابق.

وأعد رجال المباحث طابور عرض للجاني ليتعرف عليه المجني عليهم الذين تعرفوا عليه وجزموا بأنه هو من سلبهم بصفة مباحث.

واستنادا الى ما أبلغ مصدر امني «الأنباء» فإن رجال المباحث وعقب تسجيل عدة قضايا سلب بالقوة بأسلوب مشترك من خلال توقيف المجني عليهم ليلا وإخطارهم من قبل مجهول بأنه من رجال المباحث وسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف، شكل فريق عمل لسرعة ضبط المتهم.

وقال المصدر انه بعد إجراء التحريات تبين ان وراء الجرائم مواطنا وعليه تم عمل كمين وضبطه في منطقة سلوى.