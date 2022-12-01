محمد الجلاهمة



فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في قضية تعرض مواطن للنصب والتزوير بمحضر بنكي وفقدان مبلغ يناهز الـ 10 آلاف دينار. هذا، وسجلت القضية وبتصنيف جنايات.

وحول تفاصيل القضية قال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان مواطنا في العقد السادس أبلغ أحد مخافر العاصمة بتعرضه للنصب عبر الاتصال عليه من قبل سيدة وإيهامه بوجود محفظة استثمارية مجزية الأرباح عبر التداول في اسهم شركات وأن بداية المحفظة بمبلغ 80 دينارا وأن المدير المالي للشركة سيتواصل معه لشرح تفاصيل التداول.



وأضاف المصدر: بعد دقائق اتصل به شخص أوهمه بأنه المدير المالي وأخذ يرسم له أوهاما وانه سيتحول إلى مليونير خلال أشهر حال رفع قيمة «محفظة التداول» إلى 5 آلاف دينار وتجاوب وأرسل له رابطا بنكيا ولم يدقق كثيرا في قيمة المبلغ ولكنه فوجئ بسحب 9466 دينارا من حسابه وأرفق المجني عليه كشف حساب بالمبالغ المسحوبة.