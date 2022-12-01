القاهرة - ناهد إمام



استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بمكتبه في جامعة الدول العربية أحمد اسماعيل بهبهاني رئيس مجموعة الجابرية ورئيس تحرير «الخليج الكويتية»، وذلك خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.



وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية لاسيما ما يتعلق بالقضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.



وفي نهاية اللقاء تقدم بهبهاني بالشكر إلى أحمد ابو الغيط على حفاوة الاستقبال، متمنيا له التوفيق ودوام الصحة والعافية.



كما استقبل السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون الإعلام والاتصال بمكتبه في جامعة الدول العربية أحمد اسماعيل بهبهاني بحضور الوزير المفوض في جامعة الدول العربية جيهان اشكناني ومدير تحرير «الخليج» الكويتية نشأت الدبيس.



وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية لاسيما ما يتعلق بالقضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.



من جانب آخر، شارك بهبهاني في فعاليات «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» والتي استضافتها الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك بحضور أبو الغيط ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، وممثلون عن الأمم المتحدة والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الجامعة ومندوبي الدول العربية وممثلي السلك الديبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة.