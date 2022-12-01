عقدت وكيلة وزارة الأشغال العامة م.مي المسعد اجتماعا ضم وحدات الطوارئ التابعة لقطاع هندسة الصيانة في بالمحافظات بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصيانة محمد شخير العنزي، وذلك لوضع خطة لتفعيل وإظهار دور الوحدات وتبيان عملها.



وأكدت المسعد ان الهدف من الاجتماع هو وضع برنامج موحد لقاعدة بيانات للأعمال التي تقوم بها وحدات القطاع وذلك بتكوين فرق استباقية لرصد المشاكل التي يعاني منها المواطن والمقيم والعمل على حلها.



وطالبت بضرورة ان تقسم الفرق الميدانية وتعمل على رصد العوائق في الشوارع والطرق والقيام بتسجيلها وفق قاعدة بيانات معتمدة من الوزارة حتى يتسنى ايضاحها والرد على الشكاوى المتعلقة بها. وأضافت: لا بد من القيام بعملية مسح ميداني لأنواع المشاكل التي تهم المواطن والمقيم ويعاني منها وفق الأولويات والعمل على حلها بأسرع وقت وتشمل الاسفلت والساحات التابعة لوزارة الاشغال وهذا من شأنه تأريخ أعمال الصيانة وتقييم أداء المقاولين للعمل على تلافي الوقوع بها مستقبلا. وأكدت أن الخطة الموضوعة تشمل جميع انواع الاعمال المتعلقة بالأمطار وقطاع الهندسة الصحية لتكوين منظومة واضحة محددة ملموسة ويتم تقييمها أولا بأول.