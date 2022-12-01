القاهرة - خديجة حمودة



شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي (إعصار 65)، والذي تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني ويستمر لعدة أيام، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



وألقى اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى تدريب رجال الجيش الثالث الميداني، للوصول إلى أرقى المستويات والارتقاء بمعدلات الأداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات.



وبدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة العناصر المشاركة في المشروع، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثناء إدارة العمليات.



وفي ختام المشروع، نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمقاتلي الجيش الثالث الميداني، مشيدا بالأداء المتميز الذي ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع، كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقي والكفاءة القتالية واستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.



كما قام الفريق أسامة عسكر بتفقد إحدى نظم ومقلدات الرماية «المايلز» بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني للاطمئنان على تحقيقها أقصى درجات الواقعية خلال مراحل التدريبات المختلفة.