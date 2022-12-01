أجرى فريق طبي جراحي متخصص في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم في السعودية أربع عمليات جراحية "قلب مفتوح" تكللت بالنجاح لعدد من الأطفال ممن يعانون من مشاكل صحية بالقلب، خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقال تجمع القصيم الصحي ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ( واس) إن إحدى هذه العمليات أجريت لطفل يبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، كان يعاني من اعتلال خلقي في القلب تمثل بوجود انسداد في الصمام الرئوي بالكامل.

وأشار إلى أنه سبق وأن أجريت للطفل قسطرة علاجية بوضع دعامة لوصلة شريانية تعوض النقص الكامل في تروية الرئتين لنقل الدم المؤكسج.

وبيّن التجمع أن التدخل الجراحي العاجل تمثل في قيام الفريق الطبي بإجراء عملية القلب المفتوح عن طريق زرع شريان داعم ما بين بطين القلب الأيمن والشرايين الرئوية، وتحسنت صحة الطفل بشكل ملحوظ بعد إجراء العملية واستعاد القلب نشاطه.

ووفق الوكالة ، تمكن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم من إجراء أكثر من 260 عملية قسطرة قلبية للأطفال منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.