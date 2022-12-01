قرر المجلس العالمي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، إقامة بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2025، في شهر سبتمبر؛ لتجنب حرارة الصيف الشديدة في اليابان، التي من المقرر أن تستضيف البطولة.

وأوضح المجلس -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن البطولة ستعقد في الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر، وستقام في استاد طوكيو الوطني، ومن المقرر أن يشارك فيها حوالي ألفي رياضي من أكثر من 200 دولة ومنطقة.

جدير بالذكر أن بطولة العالم لألعاب القوى تقام عادة في يوليو أو أغسطس، ولكن تم تغيير التاريخ بالنسبة لطوكيو؛ نظرًا لفصل الصيف الحار للغاية في اليابان