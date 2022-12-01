أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي في ألمانيا عن مغادرة عدد كبير من الركاب على متن رحلات من مطارات ألمانيا في صيف 2022، مقارنة بعدد الركاب من نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد الركاب 59.1 مليون شخص في الفترة من أبريل حتى أكتوبر الماضيين، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 109% مقارنة بصيف .2021

مع ذلك، مازال العدد أقل بصورة كبيرة من عدد الركاب قبل جائحة كورونا في 2019.

على سبيل المثال، بلغ عدد الركاب على المسارات المحلية داخل ألمانيا 4.46 مليون شخص، بانخفاض بنسبة 62% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وبالنسبة لحركة الطيران الدولية، بلغت نسبة الفجوة قبل وبعد 22.5%، بواقع 54.6 مليون راكب.

وكانت إسبانيا الجهة الأكثر إقبالا بالنسبة للركاب الألمان، بواقع 9 ملايين راكب، متقدمة على تركيا وإيطاليا.

وسجلت إيطاليا أعلى نسبة نمو (108.8) مقارنة بالصيف الماضي، ولكن مثل إسبانيا، مازالت أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، تتمتع تركيا واليونان بشعبية أكبر لدى السائحين الألمان مقارنة بما قبل جائحة كورونا.