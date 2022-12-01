أكدت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية البريطانية جوليا لوبيز، أن المملكة المتحدة تعمل على تعزيز قوانين الحماية الإلكترونية ضد أي تهديدات رقمية.

وقالت لوبيز، في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "الخدمات التي نعتمد عليها في مجالات الرعاية الصحية والمياه والطاقة والإنترنت يجب ألا تتوقف من قبل المجرمين والدول المعادية".

وتأتي التعزيزات ضمن جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الإلكترونية الحكومية المقدرة بنحو 2.6 مليار جنيه استرليني في محاولة لجعل الاقتصاد الرقمي للمملكة المتحدة أكثر أمانًا وازدهارًا.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنه سيتم تعزيز لوائح الشبكات وأنظمة المعلومات لحماية الخدمات الأساسية والرقمية من الهجمات الإلكترونية المعقدة والمتكررة بشكل متزايد، وكانت قد دخلت لوائح الشبكات وأنظمة المعلومات في المملكة المتحدة حيز التنفيذ في 2018 لتحسين الأمن السيبراني للشركات التي تقدم خدمات مهمة.

ومن المقرر أن يتم تعزيز معايير الأمان وزيادة الإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية الخطيرة لتقليل مخاطر الهجمات التي تسبب تعطيل الخدمات اليومية الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل.