أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الصادرات.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث جاء متفقا مع التوقعات السابقة للبنك المركزي.

وسجل الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 0.7 % في حين سجل في الربع الثالث من العام الماضي نموا بمعدل 2ر0%.

وزاد الاستهلاك الخاص بنسبة 1.7%، مع زيادة الإنفاق على السلع والخدمات شبه المعمرة، مثل الإنفاق في المطاعم وأماكن الإقامة. وارتفعت الصادرات بنسبة 1.1% وارتفعت الواردات بنسبة 6% بسبب زيادة واردات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث.

أعلن بنك كوريا المركزي في الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، والتاسعة في المجمل، بما يبلغ 2.75 نقطة مئوية منذ أغسطس الماضي.



وبناء على هذا، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2023 إلى 1.7% من 2.1% توقعها قبل 3 أشهر. كما عدل توقعاته للتضخم في العام المقبل من 3.7% إلى 3.6% سنويا.