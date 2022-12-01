تراجع معدل التضخم في باكستان خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك على الرغم من الصدمات السعرية الناجمة عن الفيضانات، في دلالة على أن رفع أسعار الفائدة بقوة وسياسة التشديد النقدي يؤديان لتراجع الطلب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات الحكومية أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 23.84% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بالعام الماضي. وكان معدل التضخم قد ارتفع بنسبة 26.56% خلال شهر أكتوبر الماضي.

وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 31.16% على أساس سنوي، وتكاليف النقل بنسبة 44.22%.

ويأتي التراجع في ظل استئناف البنك المركزي الباكستاني لرفع أسعار الفائدة الشهر الماضي لمنع خروج التضخم عن السيطرة.



وقد رفع البنك المركزي الباكستاني معدل الفائدة بواقع 625 نقطة أساس هذا العام، ليصل إلى 16%.