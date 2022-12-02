مدينة نيويورك الأميركية احتلت المرتبة 16.. وتورنتو الكندية بالمركز 19.. فيما جاءت لندن بالمرتبة 40



تصدرت مدينة فالنسيا الإسبانية قائمة تصنيف InterNations Expat City للعام 2022، حيث أبدى المشاركون إعجابهم بجودة الحياة ووسائل النقل العام والفرص الرياضية. تليها دبي، التي تمت الإشادة بها للترحيب الذي قدمته للوافدين الجدد. وجاءت مكسيكو سيتي في المركز الثالث من حيث القدرة على تحمل التكاليف.



وسقطت جوهانسبرغ إلى قاع القائمة، التي ضمت مدنا في 50 دولة، بسبب تكلفة المعيشة وضعف الأمن، حلت قبلها مدينة فرانكفورت الألمانية والعاصمة الفرنسية باريس، اللتان سجلتا نتائج سيئة فيما يتعلق بالإسكان ميسور التكلفة، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».



واحتلت نيويورك المرتبة 16 وتورنتو المركز 19، فيما جاءت لندن في المرتبة 40.



في أماكن أخرى من آسيا، احتلت بانكوك المركز السادس بفضل انخفاض تكلفة المعيشة، ومنح التوازن بين العمل والحياة ملبورن المركز الثامن، فيما احتلت سنغافورة المرتبة العاشرة ضمن أفضل المدن.



وجمعت InterNations معلومات من 11970 مغتربا يعيشون في 181 دولة أو منطقة، واستوفت خمسون مدينة متطلبات حجم العينة لما لا يقل عن 50 مشاركا لكل وجهة.



وجاء ترتيب أفضل المدن للعيش بالنسبة للمغتربين كالتالي:



٭ فالنسيا، إسبانيا: مكان مناسب للعيش وودود وبأسعار معقولة.



٭ دبي، الإمارات العربية المتحدة: مكان رائع للعمل والترفيه.



٭ مكسيكو سيتي، المكسيك: ودية وبأسعار معقولة، ولكنها غير آمنة.



٭ لشبونة، البرتغال: مناخ رائع ونوعية حياة رائعة وخيارات عمل متواضعة.



٭ مدريد، إسبانيا: أنشطة ترفيهية رائعة وثقافة ترحيبية.



٭ بانكوك، تايلند: يشعر الوافدون بأنهم في وطنهم على الرغم من مخاوف السلامة.



٭ بازل، سويسرا: الوافدون راضون عن الموارد المالية والوظائف ونوعية الحياة.



٭ ملبورن، أستراليا: مدينة سهلة التعود عليها.



٭ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: رعاية صحية ممتازة، بيروقراطية خالية من القلق.



٭ سنغافورة: إدارة سهلة، مالية مرضية، آفاق وظيفية محسنة.



فيما كان ترتيب القاع صادما لأفضل المدن للعيش:



٭ روما، إيطاليا: يشعر الوافدون بأنهم في وطنهم على الرغم من تدني نوعية الحياة.



٭ طوكيو، اليابان: يصعب التنقل فيها ولكن جودة الحياة عالية.



٭ فانكوفر، كندا: الإسكان باهظ الثمن والسكان المحليون ليسوا ودودين.



٭ ميلان، إيطاليا: وضع مالي مقلق، حياة عمل صعبة.



٭ هامبورغ، ألمانيا: الوافدون غير سعداء، ويواجهون صعوبة في تكوين صداقات.



٭ هونغ كونغ، الصين: عوامل محبطة للبيئة وحياة العمل.



٭ إسطنبول، تركيا: أسوأ مدينة للعمل في الخارج.



٭ باريس، فرنسا: وجهة رئيسية للثقافة والمطبخ.. إذا كنت تستطيع ذلك.



٭ فرانكفورت، ألمانيا: صراع مع الرقمنة والإدارة واللغة.



٭ جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا: أسوأ وجهة للمغتربين في العالم.