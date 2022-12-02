استمرارا لجهود البنك التجاري الكويتي في دعم مختلف الفعاليات الرياضية، سوف يقوم البنك برعاية بطولة «الغولف» التي ينظمها منتجع صحارى في ملاعبه «للغولف»، بما يسهم في خلق أجواء تنافسية وحماسية بين اللاعبين.



وتأتي هذه الرعاية من جانب البنك من منطلق إيمانه بمسؤوليته تجاه المجتمع ورعايته للأنشطة الرياضية التي تشارك فيها شرائح متعددة من المجتمع. ومن خلال هذه البطولة يقدم البنك التجاري هدايا للمشاركين وجوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالبطولة.



وبهذه المناسبة صرحت رئيس إدارة الخدمات المصرفية الشخصية - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد هنادي الهنيدي قائلة: يحرص البنك التجاري على رعاية مثل هذه البطولات، وذلك إيمانا منه بضرورة دعم مختلف الفعاليات الاجتماعية والرياضية التي تهم جميع شرائح العملاء وعلى وجه الخصوص عملاء الخدمات المصرفية الشخصية.

وينبع ذلك من منطلق تأكيد البنك وإيمانه بأهمية دعم فئات المجتمع كافة، والعمل على إبراز جوانب التميز والنجاح التي تحققها مثل هذه البطولات، مشيدة باعتزاز البنك برعاية هذه البطولة، والتي تعد إضافة نوعية لبطولات الغولف المحلية والتي تسهم في نشر هذه اللعبة المحببة لدى البعض.



الجدير بالذكر أن رعاية البنك لهذه البطولة والبطولات الرياضية الأخرى إنما تعكس الدور المهم الذي يضطلع به البنك في دعم مختلف الأنشطة الرياضية في إطار مسؤوليته تجاه المجتمع الذي يعمل فيه.