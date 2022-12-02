في خطوة ضمن المسار الثابت نحو التقدم والريادة في مجال التطوير العقاري، شاركت شركة المباني في معرض «مابيك» العالمي للمشاريع العقارية التجارية من خلال جناح متكامل عرض أبرز مشاريعها في قطاع التجزئة خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، وذلك في قصر المهرجانات والمؤتمرات بمدينة كان الفرنسية.



وعبرت شركة المباني عن اعتزازها بالمشاركة في المعرض، قائلة: يعتبر معرض «مابيك» حدثا سنويا مهما للمشاريع العقارية والتجارية، حيث نسعى إلى لقاء اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجزئة لبناء علاقات عمل جديدة على المدى الطويل، وكذلك تعريف العالم بإنجازاتنا في مجال مشاريع التطوير ونظرتنا الإستراتيجية من خلال مشروعاتنا العقارية الفريدة والمبتكرة ذات الخصائص والمواصفات العالمية.



وحول مشاريعها التي شاركت في المعرض من خلالها، صرحت المباني: كمطور عقاري رئيسي أنجزنا العديد من المشاريع المهمة على مستوى المنطقة، والتي تعد علامة الأفنيوز أبرزها، كما تشمل محفظتنا في قطاع التجزئة مجموعة من المشاريع المتميزة والجديدة التي يجري العمل على تشييدها، والتي ستمنح فرصا جديدة ومهمة لتجار التجزئة والمستهلكين من خلال التوسع الكبير في مشاريع قطاع تجارة التجزئة.



واستعـــرضت المباني خلال معرض «مابيك» أبرز وأحدث المشاريع التي تعمل على تطويرها في المنطقة، والتي تتجسد في علامة الأفنيوز الذي في نجح في إرساء مكانة متميزة لنفسه باعتباره الوجهة الأولى للتسوق والترفيه في الكويت والمنطقة، حيث شكلت رؤية المباني المدروسة والنجاح الهائل الذي حققه الأفنيوز ـ الكويت دافعا قويا لتشييد مشروعين رئيسيين في المملكة العربية السعودية، وهما الأفنيوز ـ الرياض والأفنيوز ـ الخبر، اللذين استلهما من نجاح الأفنيوز ـ الكويت.



وقد قامت شركة شمول القابضة، والتي تمتلك فيها شركة المباني نسبة قدرها 60%، بوضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز ـ الرياض، والذي سيصبح أحد أكبر وأبرز العلامات التجارية والسياحية والترفيهية في العالم، كما تتضمن خطة المشاريع المستقبلية لشركة شمول القابضة بالتزامن مع الأفنيوز ـ الرياض تطوير مشروع الأفنيوز ـ الخبر، تأكيدا على أهمية قطاع التجزئة والضيافة والسياحة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.