القاهرة ـ ناهد إمام



استقبل وزير مالية جمهورية مصر العربية د.محمد معيط، بمكتبه في القاهرة، أحمد اسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت الطيران ورئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية، وذلك بمناسبة زيارته إلى مصر، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية - الكويتية التاريخية الراسخة، وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر إلى وزير المالية د. محمد معيط على حفاوة الاستقبال، متمنيا له دوام التوفيق والصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة كل التقدم والازدهار.