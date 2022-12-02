أقامت جمعية خريجي الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) - فرع الكويت، حفل عشاء وذلك على شرف زيارة رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت LAU د.ميشال معوض، إلى الكويت والتي شارك خلالها في فعاليات قمة «تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام» التي نظمتها جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM).



وقد حضر الحفل لفيف من الشخصيات المهمة وأعضاء جمعية الخريجين في الكويت، إضافة إلى القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية باسل عويدات والملحق الاقتصادي د.شادي أبوضاهر.



وعلى هامش الحفل ألقى معوض كلمة عبر خلالها عن سعادته بالتواجد في الكويت ولقائه الخريجين للمرة الأولى، كما تناول في كلمته تطورات شؤون الجامعة في بيروت وكذلك الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الجامعة وقضت بتوسيع أطر رسالتها التعليمية.



وأشاد معوض بالصورة المشرفة التي تجسدها الجالية اللبنانية في الكويت ومساهمتها البارزة في النهضة الاقتصادية للبلاد.