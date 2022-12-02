وجّه الموسيقار حلمي بكر عتابا شديد اللهجة الى المطربة أصالة، بعد الأزمة التي حدثت خلال حفلها في «مهرجان الموسيقى العربية» المنقضي، بعدم مشاركة المطرب الشاب أحمد سالم، المعروف إعلاميا بـ «المطرب النقاش»، وقال بكر: «لو كانت عايزة تعمل مفاجأة بحفلها تعلن قبلها، لأن الأوبرا ليست موقف سيارات عشان كل من يصعد على المسرح يسجل اسمه في التاريخ».



وكشف بكر، خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»، عن رأيه في وضع الغناء الحالي في مصر، قائلا: «مستوى الغناء يتدنى بوجود المهرجانات أحيانا، كما أن الفوضى في الغناء تدمر كل ما هو جميل في حياتنا، المهرجانات اخترعت بعض المطربين طلعوا عفار من بوقهم، واعتمدوا على الألفاظ، ومقدرش لساني يذكر مفردة من مفردات تلك الألفاظ».