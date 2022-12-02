عقد فريق العمل المنبثق عن اللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين اجتماعه الأول برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام انوار مراد في تصريح لـ«كونا» إن مهام الفريق تأتي في اطار الرسالة التوعوية التي تؤديها وزارة الإعلام من خلال تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التوعية بمخاطر المخدرات ووضع الخطط الإعلامية اللازمة لذلك، اضافة إلى طرح الأفكار الخاصة بالحملة الإعلامية لتعزيز مفاهيم التوعية بمخاطر المخدرات.



وأضافت مراد أن الدور التوعوي الذي تلعبه وسائل الإعلام أثبت فاعليته في لفت انتباه الناس إلى خطورة آفة المخدرات دينيا وانسانيا واجتماعيا انطلاقا من أهم وظائف الإعلام التي تتمثل في مناقشة وتحليل وإيجاد حلول عملية لقضايا المجتمع المختلفة ومن بينها تعاطي المخدرات والاتجار بها.