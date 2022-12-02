عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي عدم وجود أي نقص في الأدوية الكيماوية لمرضى السرطان بالكويت، لافتا إلى أنها متوافرة ولله الحمد، والوزارة تدعم وجود أدوية المناعة والموجهة واستقطابها في ظل التحديات والنقص العالمي في الادوية، مشيرا الى انه تحد كبير عقب انتهاء جائحة كورونا مع وجود زيادة في الاسعار.



ولفت العوضي في تصريح صحافي على هامش المؤتمر الرابع لجراحة الاورام للجهاز الهضمي أمس الى أن وزارة الصحة تهتم بالتوسع في المنشآت، ويجري على قدم وساق انشاء وتدعيم مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد، متوقعا افتتاحه قريبا للتوسع في خدمة المرضى.



وقال إن مؤتمر جراحة الاورام والجهاز الهضمي يسهم في تبادل الخبرات وتحسين اداء الخدمات والجراحات الدقيقة لهذا النوع من السرطان، فضلا عن دعم الاقسام الاخرى مثل العلاج الاشعاعي او الكيماوي أو سرطان الدم في توفير خدمات متكاملة في هذا المجال.



وأشار الى دور الوزارة الوقائي والمبادرات الإيجابية، والعلاج الذي تقدمه لمرضى السرطان، مبينا ان الكويت من الدول الرائدة في رعاية مرضى السرطان لأكثر من 50 عاما، فقد تم إنشاء المركز عام 1968 لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، مشيدا بالكفاءات الوطنية والمخلصة المتخصصة في مجال الأورام والخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية التي يقدمونها وفق البروتوكولات العالمية.



وتابع: لا يخفى عليكم التطور الملحوظ الذي طرأ في السنوات الأخيرة على ممارسات التشخيص المبكر والعلاجات المستحدثة سواء الجراحية وغير الجراحية لسرطانات الجهاز الهضمي المختلفة، وكذلك الجراحات التحفظية باستخدام المناظير الحديثة، مما أدى إلى تحسن كبير في النتائج المستقبلية للمرضى، مع تلافي التأثيرات السلبية للعمليات التقليدية، كما أن هناك جهودا دائما مبذولة لاكتشاف وتشخيص هذه الأنواع من السرطانات في مراحلها المبكرة.