محمد راتب



أكد المدير العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة م.مشعل القريفة أن الكويت لديها اكتفاء ذاتي من البيض، وتسعى للعودة إلى سابق عهدها بالتصدير، مشيرا إلى أن توافر الدعوم ساهم في عودة البيض إلى السوق بقوة وبكميات كبيرة.



وبين أن الهيئة تسعى لتحقيق الأمن الغذائي استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء والقيادة العليا، وهناك العديد من المشروعات التي ينفذها قطاع الثروة الحيوانية في الصليبية والوفرة والعبدلي، ويتم العمل على مشاريع الدواجن ضمن الخطة المستقبلية لرفع نسبة اللحوم البيضاء إلى 60% من الاستهلاك، حيث تبلغ نسبة اللحوم الحمراء 21%، والحليب 20%، والدجاج اللاحم 40%.



وتابع م.القريفة بأنه تم رفع تكلفة الدعوم للحليب من 4 ملايين إلى 5 ملايين لـ 50 مزرعة للأبقار في الصليبية، وزيادة الدعم من 10 ملايين إلى 20 مليونا للمربين، مطالبا بالمزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة.



وفيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية، أوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي بلغت 25%، ومن الروبيان 50%، مشيرا إلى وجود مشاريع مستقبلية مثل الأقفاص العائمة وزراعة الروبيان، مع الاستمرار في منع الصيد في جون الكويت الذي يعد الحاضنة الأساسية للأسماك بالتعاون مع البيئة.



وبخصوص مطالب المزارعين وأبرز المشكلات التي يعانون منها ذكر م. القريفة أن المزارعين يطالبون بمنافذ تسويقية وهناك اهتمام كبير من وزير البلدية بهذا الجانب، وقد قامت وزارة الشؤون بفتح باب الشراء المباشر للجمعيات إلى جانب سوق الفرضة (وافر). وكشف عن عزم الهيئة توزيع الدعوم الحيوانية عبر تطبيق «سهل» بالتعاون مع المطاحن، مشيرا إلى أن الربط سيكون خلال الأيام المقبلة لتمكين المزارع من الحصول على ما يريد بعد الدخول إلى الموقع وصرف نوع العلف والحصول على الباركود وصرفه من المطاحن.