جاء رجل إلى الإمام أبى حنيفة ذات ليلة، وقال له: يا إمام، منذ مدة طويلة دفنت مالا في مكان ما، ولكنني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟



فقال له الإمام: ليس هذا من عمل الفقيه، حتى أجد لك حلا. ثم فكر لحظة وقال له: اذهب، فصلّ حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان المال إن شاء الله تعالى.



فذهب الرجل، وأخذ يصلي. وفجأة، وبعد وقت قصير، وأثناء الصلاة، تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره.



وفي الصباح جاء الرجل إلى الإمام أبى حنيفة، وأخبره أنه عثر على المال، وشكره، ثم سأله: كيف عرفت أنني سأتذكر مكان المال؟! فقال الإمام: لأني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي، وسيشغلك بتذكّر المال عن صلاتك.