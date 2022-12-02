منصور السلطان



ضمن الخطة الأمنية التي وضعت من قبل قطاع الأمن الجنائي لملاحقة وضبط مهربي وتجار المخدرات والتي يدعمها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط شخص (غير كويتي) بحوزته مواد مخدرة جاهزة للبيع، وذلك خلال كمين نصب له بإحدى المناطق.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، ان معلومات وردت لرجال مكافحة المخدرات تفيد بأن تاجر مخدرات يمارس نشاطه الإجرامي ببيع المواد المخدرة على الشباب في مختلف المحافظات، وعليه تم إبلاغ المسؤولين في قطاع الأمن الجنائي الذين طلبوا عمل تحريات وإصدار إذن من النيابة وضبطه متلبسا.

وخلال 5 أيام من المراقبة وعمل تحريات، تبين ان تاجر المخدرات في العقد الثالث من عمره يبيع المخدرات للشباب المراهقين، وبعد إصدار إذن من النيابة وعمل كمين له بإحدى المناطق تم ضبطه وبحوزته 4 كيلوغرامات من مادة «الشبو» وربع كيلو «حشيش» و5 غرامات من «ماريغوانا» و20 قرص حبوب مخدرة، بالإضافة الى ميزان إلكتروني حساس يستخدم خلال البيع.

وخلال التحقيق معه، اعترف بأنه يقوم بالاتجار في المواد المخدرة منذ عدة شهور وأنه يروج المخدرات على الشباب في جميع المحافظات.