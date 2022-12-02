مبارك التنيب



توفي 3 وافدين صباح أمس في 3 حوادث متفرقة تباينت بين صعق كهربائي وانفجار لغم وحادث دهس في المطلاع والقشعانية وسكراب امغرة.



الحادث الأول لفظ فيه وافد مصري يعمل بأحد المباني قيد الإنشاء في منطقة المطلاع أنفاسه الأخيرة بعد أن تعرض لصعقة كهربائية خلال عمله أدت إلى وفاته في الموقع، رغم محاولات إسعافه.



أما الحادثة الثانية فتعرض خلالها وافد هندي الجنسية يعمل راعي اغنام في منطقة القشعانية لانفجار لغم ارضي من مخلفات الغزو العراقي عام 1990، مما تسبب في وفاته على الفور. فيما كان الحادث الثالث مروريا حيث تعرض وافد هندي لدهس في منطقة سكراب أمغرة خلال محاولة عبور الطريق عندما صدمته سيارة مسرعة، وتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى الجهراء حيث فارق الحياة.