غرامة 10000 دينار وسحب ترخيص المكتب وإبعاد المخالف غير الكويتي عند إقامة مبانٍ من دون ترخيص

إعداد: بداح العنزي

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أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه في حالة مخالفة المقاول للائحة البناء أو الهدم وشروط السلامة فإنه يتم اتخاذ العديد من الجزاءات، أبرزها الغاء ترخيص المقاول لدى البلدية وشطب تسجيل المقاول المصنف من قبل لجنة المناقصات المركزية من سجلات البلدية.



وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية: بالإشارة الى كتابكم الخاص بالسؤال المقدم من م.عبداللطيف الدعي، بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية، نورد الأسئلة واجاباتنا عليها:



ما آلية وشروط تصنيف مقاولي البناء لدى البلدية؟ وما الإدارة المعنية بذلك؟



٭ تتبع آلية تصنيف وترخيص المقاولين من قبل قسم المقاولين في إدارة الأنظمة الهندسية، وتكون آلية وشروط التصنيف عن طريق ما يلي:



- تقديم الشركــــــــات والمؤسسات الراغبة في التصنيف او التسجيل عبر البرنامج الخاص بالمقاولين عن طريق موقع البلدية الإلكتروني.



- يتم دفع الرسوم من خلال الموقع وقد تتفاوت قيمتها تبعا للطلب المقدم من المقاول.



- يتم رفع المستندات المطلوبة ومن ثم التدقيق عليه من قبل الإدارة المذكورة وذلك للتحقق من استيفاء الشروط.



- تتم مراجعة الشؤون المالية لإرفاق الكفالة المصرفية المحددة للفئة وذلك ليتسنى للمقاول استخراج الرخصة عبر الموقع الإلكتروني للمقاولين.



ما فئات مقاولي البناء لدى البلدية ومميزات كل فئة؟



٭ يتم تصنيف الشركات والمؤسسات وفقا لإمكانياتها الفنية والمادية الى (أ، ب، ج، د) ومن الشروط التي يجب توافرها لاستيفاء الفئة (أ) توفير 3 مهندسين مدني او معماري بسنوات خبرة لا تقل عن خمسة سنوات، وأن يكون مقيدا لدى جمعية المهندسين ويتم تقديم كفالة بنكية للفئة بقيمة 40.000 دينار صالحة لمدة سبعة وعشرين شهرا، وبمجرد التصنيف الى هذه الفئة فإنه يحق للمقاول اعمال البناء السكني والاستثماري والتجاري.



الفئة (ب) من الشروط التي يجب توافرها لاستيفاء الفئة، توفير 2 من المهندسين مدني او معماري بحيث لا تقل سنوات خبرتهما عن خمس سنوات وأن يكونا مقيدين لدى جمعية المهندسين وتكون قيمة الكفالة البنكية المشروطة للتصنيف للفئة 30.000 دينار صالحة لمدة سبعة وعشرين شهرا، وبمجرد التصنيف فإنه يحق للمقاول مزاولة اعمال البناء السكني والسكني الاستثماريو الصناعي والزراعي فقط مقيدا بمساحة 20.000 متر مربع.



الفئة (ج) من الشروط التي يجب توافرها لاستيفاء الفئة، وجوب توافر مهندس إنشائي أو معماري لا تقل خبرته العملية عن خمس سنوات ويكون مقيدا لدى جمعية المهندسين ويسمح للمقاول المدرج تصنيفه في هذه الفئة بمزاولة اعمال البناء في السكن الخاص والملاحق والترميم بحيث لا تتعدى مساحة المباني 14.000 متر مربع.



الفئة (د) من الشروط التي يجب توافرها لاستيفاء الفئة، ان تتوافر عمالة فنية ذات خبرة في مجال مقاولات البناء. ويحق للمدرج تصنيفه بهذه الفئة بمزاولة اعمال الترميم وبناء الملاحق حيث لا يتعدى مجموع المساحات 2000 متر مربع.



ويسمح لمقاولي الأعمال الإنشائية المصنفين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأن يقوموا بجميع اعمال البناء والهدم المنصوص عليها باللائحة المذكورة اعلاه بعد استيفاء شروط التسجيل ومنها: تقديم ضمان بنكي بقيمة 40.000 دينار.



كيف يتم قياس اداء مقاولي البناء المصنفين بالبلدية؟ وما آلية الرقابة على أعمالهم؟



٭ تقوم البلدية بمراقبة أعمال مقاولي البناء وفق الاختصاصات المنوطة بهم والتي يمكن سردها في متابعة تنفيذ أحكام أنظمة السلامة وحماية المرافق والممتلكات العامة ومراقبة أعمال شركات ومقاولي تنفيذ المشاريع العامة والإنشاءات وأعمال الطرق والخدمات وكذا أعمال مقاولي البناء والترميم والهدم وأعمال الحفريات والتأكد من إزالة المكاتب والمنشآت المؤقتة للمقاولين ورفع المخلفات وإزالة الأنقاض وتسوية مواقع العمل وما يحيط بها والتأكد من نظافتها وإصدار شهادة سلامة ونظافة مواقع العمل لمقاولي المشاريع والإنشاءات والعمارات السكنية.



هل يشترط على الشركات تجديد التصنيف بشكل دوري؟



٭ يتطلب التجديد من الشركات المصنفة والمسجلة في برنامج المقاولين بشكل دوري في غضون السنتين وذلك ليتسنى للمقاولين إصدار الرخص المتعلقة بأعمال البناء والهدم.



هل يوجد تقييم للعمالة المسجلة تحت شركة مقاولات البناء المسجلة بالبلدية؟



٭ استنادا للائحة المقاولين، يجب ان تكون العمالة الفنية المدرجة تحت الشركة او المؤسسة ذات خبرة سابقة في أعمال مقاولات البناء، ولا تختص البلدية بتقييم العمالة.



كيف يتم التعامل مع مقاول البناء في حال وجود قصور بالأعمال او شكوى، ما الجزاءات المطبقة عليه؟



٭ في حال صدور شكوى من الجهة المختصة المسؤولة عن الملف الفني للعقار تتم دراسة الشكوى لاتخاذ اللازم ضمن الخطوات المتبعة: دراسة الشكوى من قبل مهندسي قسم المقاولين ومراسلة الشركة المصنفة كانت او المسجلة لدى البلدية وذلك للرد على محتوى الشكوى خلال مهلة قدرها اسبوع، عمل تقرير من المهندس المسؤول عن ملف الشكوى والاطلاع عما اذا تم تطبيق عقوبات مسبقة على المقاول، تطبيق الجزاءات كالآتي: إنذار المقاول وإيقاف مؤقت لمدة 3 أشهر على الاقل ولا تزيد على سنة مع حجز الكفالة وتخفيض الفئة المدرج بها المقاول وإلغاء التصنيف وشطب تسجيل المقاول من سجلات البلدية.



نصت لائحة تصنيف المقاولين على «يعاقب من تثبت مسؤوليته من اصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الهندسية او المهندسين المشرفين او المقاولين عن إقامة مبان من دون ترخيص او الاشراف على تنفيذها او اي مخالفات بناء اخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي.



هل يوجد ربط أو تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى في حال التعامل مع الشكاوى او وجود قصور من مقاولي البناء؟



٭ عند تقديم شكوى من المالك او وجود تقرير مرفوع من الإدارات المعنية بالمحافظات الى لجنة تصنيف المقاولين تتم دراسة الشكوى والتقرير حسب نوع المخالفة المذكورة.



هل يوجد برامج تشجيعية لمقاولي البناء لتحسين الأداء والنهوض بالعملية العمرانية بالبلاد؟



٭ لم يسبق للبلدية تنظيم اي برامج تشجيعية لمقاولي البناء بالإضافة الى الدورات والبرامج التوعوية للملاك من حيث اعمال البناء.



فيما يتعلق بأعمال مقاولي البناء في السكن الخاص، ما دور البلدية أثناء التصميم والتنفيذ وتسليم المشروع؟



٭ تقوم البلدية بدورها فيما يتعلق بإصدار رخصة البناء التي تشمل المخططات التصميمية للبناء بالإضافة الى تسليم الحدود وإصدار تراخيص التشوين والسلامة للبدء بالتنفيذ ثم الكشف على البناء.