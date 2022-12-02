يواصل بنك الكويت الوطني استقبال المسجلين في سباق الجري السنوي الذي ينظمه البنك للعام الـ 28 على التوالي والذي يصادف هذا العام ذكرى التأسيس السبعين للوطني، وهي مناسبة تأتي لتؤكد على عمق العلاقة التاريخية لبنك الكويت الوطني مع مجتمعه على مدى 70عاما، حيث كرس نفسه ليكون مؤسسة مصرفية تعمل من أجل الكويت وتفخر بانتمائها الوطني، ليكون بجدارة البنك الذي تعرفونه وتثقون به.



وقد كانت فكرة إنشاء سباق رياضي جزءا من مسؤولية البنك الاجتماعية التي لطالما كان رائدا وسباقا فيها، لأنها مسؤولية البنك المجتمعية للعمل من أجل كل ما من شأنه أن يمد شبابنا وأهلنا وأطفالنا بالصحة والحياة.



وينطلق السباق يوم السبت 10 ديسمبر 2022 على شارع الخليج العربي من مسافتين 10 و5 كم. وتطلق صافرة البداية عند الساعة 8:00 صباحا على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كيلومترات من شاطئ بنيد القار، والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC.



ومازال المجال مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة من عمر 15 سنة وما فوق على الموقع الالكتروني nbk.com/nbkrun حتى يوم 5 ديسمبر على أن يبدأ موعد استلام عدة السباق يوم الثلاثاء 6 ديسمبر ولغاية يوم الخميس 8 ديسمبر من الساعة 3 ظهرا ولغاية 9 مساء في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات بالمرحلة الثانية.



ومع بدء العد العكسي لهذا المهرجان الرياضي الأضخم في الكويت، أكدت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر أهمية هذا الحدث الاجتماعي الذي يواظب بنك الكويت الوطني على تنظيمه منذ ثمانية وعشرين عاما بدون انقطاع وهو ما يؤكد نجاح رسالة البنك.



وأشارت المطر إلى أن السباق يشكل أكبر تجمع عائلي ترفيهي ذي أهداف تنموية مجتمعية تلتقي مع التوجهات الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لمجالات الصحة والرياضة والابتكار.



كما نوهت المطر بجهود مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات لإنجاح هذا المهرجان الرياضي، وفي مقدمتها وزارة الصحة، والطوارئ الطبية، وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الهدف هو مواصلة العمل في هذا السباق للحفاظ على الثقة الجماهيرية الكبيرة التي تتجدد كل عام.



ولفتت المطر إلى أن السباق يكتسب هذا العام قيمة إضافية من حيث نوعية الرسالة التي يطرحها حيث سيرفع رسالة «لنجري من أجلهم» دعما لأطفال مرضى السرطان، مؤكدة أنه بإمكانه الذهاب بعيدا في أهدافه مثل العمل من أجل الأفراد الأكثر حاجة إلى الدعم، ويكافئ السباق ثلاثة فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى (فئتي النساء والرجال) لمسافة 10 كم بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار على التوالي. وجوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 500 دينار، 400 دينار و300 دينار على التوالي.