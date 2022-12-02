مبارك الخالدي



ابتعد القادسية بصدارة المجموعة الأولى ببطولة «كأس زين» بعد فوزه مساء أمس على كاظمة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد عبدالله الخليفة في اطار منافسات الجولة الرابعة. وبهذا الفوز رفع «الاصفر» رصيده الى 12 نقطة وبالعلامة الكاملة وبقي «البرتقالي» عند رصيده السابق بـ 4 نقاط.



تقدم كاظمة بهدف عمر السليم وسجل للقادسية أحمد الرياحي وبدر المطوع.



ولحساب المجموعة ذاتها وعلى ستاد مبارك العيار، تمكن خيطان من الفوز على الكويت 4-0 ليرتقي الفائز الى النقطة 7 وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ 4 نقاط. سجل لخيطان البرازيلي رينان (هدفين) والغاني أونانا والبرازيلي وليام.



وعلى ستاد نادي الشباب، تعادل السالمية مع اليرموك 1-1، ليرفع رصيده الى 7 نقاط واليرامكة الى النقطة 5، سجل للسالمية كارلوس اندريس ولليرموك فورتيكس.