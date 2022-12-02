مبارك الخالدي



أجرى نجم النادي العربي والمنتخب الوطني بندر السلامة عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي في ألمانيا أمس الأول. وذكر بيان للنادي العربي ان اللاعب يخضع حاليا لبرنامج علاجي دقيق للعلاج من إصابته.



وكان السلامة قد تعرض للإصابة في مواجهة الأخضر مع القادسية في ختام القسم الأول لبطولة دوري زين الممتاز. ومن المقرر ان يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة ثمانية اشهر ما يعني غيابه التام عن المشاركة فيما تبقى من بطولات للموسم الحالي 2022-2023. الجدير بالذكر ان الإصابة حرمت السلامة من الانضمام الى معسكر المنتخب الوطني الذي اختتم امس الأول في الإمارات، حيث كان اللاعب ضمن قائمة اللاعبين.