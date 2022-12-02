هل تم رصد تجاوزات مالية في عقود شركات النظافة المتعاقدة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟



قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بشأن معالجة انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن حديقة السد في الشعب.



وقال الشاهين في مقدمة اقتراحه: إنه لما كان الهدف الأساسي من بناء الحدائق هو استمتاع الناس بها وبجمال مسطحاتها، كما أنها تعتبر المكان المتاح أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية.



ونظرا للإهمال الذي تعاني منه الحدائق العامة في الكويت بصفة عامة، وحديقة «السد» في منطقة الشعب قطعة 7 بصفة خاصة، ولعل أبرزها انقطاع التيار الكهربائي والمياه وقلة العناية والاهتمام بمرافقها، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«سرعة حل ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن حديقة السد بمنطقة الشعب قطعة 7 وصيانة جميع مرافقها وتوفير جميع الخدمات اللازمة لرواد الحديقة».



ووجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ هل تم رصد تجاوزات مالية في عقود شركات النظافة المتعاقدة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العامين الحالي والفائت؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد التجاوزات، وما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركات المخالفة ؟



2 ـ هل تم صرف فواتير لشركات متعاقدة تم رصد مخالفات عليها؟



3 ـ هل تم صرف فواتير لشركات عقود النظافة المتعاقدة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من غير مرورها والتدقيق عليها من قبل رئيس القسم المختص؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد الفواتير، وما الإجراءات المتبعة في صرف الفواتير لشركات النظافة المتعاقدة.



4 ـ هل تم تغيير بنود عقود شركة خدمات النظافة المتعاقدة في المواقع المختلفة بعد توقيعها؟



5 ـ هل قامت الإدارة بتركيب أجهزة البصمة الخاصة بعمالة عقود النظافة المنصوص عليها بالعقد؟



6 ـ ما الاجراءات التي قامت بها «الهيئة» بخصوص كتاب «ديوان المحاسبة» بوقف جميع الفواتير الصادرة لعقود شركات النظافة إلى ان يتم العمل على تصحيح الأخطاء ووقف التجاوزات في تلك العقود؟



7 ـ هل تم أخذ موافقة ديوان المحاسبة قبل صرف تلك الفواتير المشار إليها بكتاب الديوان؟



8 ـ هل هناك عقد من عقود النظافة لم تتم ترسيته علما بأنه تم احتسابه في ميزانية «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» في العام السابق؟



9 ـ ما الاجراءات التي تمت لندب واختيار «مدير إدارة الخدمات العامة» من (اختبارات) و(مؤهلات علمية) و(الخبرة العملية) و(التدرج الوظيفي) داخل تلك الادارة؟