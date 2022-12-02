وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته: تفاجأ رواد معرض الكويت الدولي للكتاب الذي اختتمت نسخته الـ 45 بعرض بعض الكتب التي تتضمن عبارات خادشة للحياء ومثيرة للغرائز والشهوات، ولا تتناسب مع قيم وثوابت المجتمع الكويتي الأصيلة والراسخة ولا مع مبادئ ديننا الإسلامي ولا تتفق أيضا مع نصوص الدستور حيث نصت المادة (2) منه على «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع». وجاء في نص المادة (9) منه «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».



وبالنظر إلى تعديلات بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي ألغى الرقابة السابقة عليها.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



ـ هل قامت الوزارة بدورها في الرقابة اللاحقة وفقا لنص القانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما آلية ممارسة هذه الرقابة؟ ومتى تبدأ؟ وهل يشترط لممارستها وجود شكوى في حق الكتاب؟



ـ هل وردت شكاوى للوزارة عن بعض الكتب التي تم عرضها في المعرض الدولي للكتاب في نسخته الـ45 والمقام في نوفمبر 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بموضوع الشكوى، واسم الكتاب، وإجراء الوزارة تجاهها، مع تزويدي بصورة ضوئية من الشكوى.



ـ تزويدي بأسماء الكتب المخالفة التي تم رصدها من خلال تطبيق الرقابة اللاحقة إن وجدت بالمعرض الدولي للكتاب في نسخته الـ45 مع ذكر المخالفة والاجراء الذي تم مع صورة ضوئية من محضر المخالفة.