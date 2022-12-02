بيروت ـ أحمد عز الدين



التعايش النيابي مع الفراغ ومسلسل التعطيل بدا واضحا في الجلسة الثامنة، حيث غابت النقاشات والاعتراضات، باستثناء مداخلة نائب القوات اللبنانية أنطوان حبشي، حيث وجه انتقادات لرئيس المجلس نبيه بري، فيما حضر النائبان الجديدان فيصل كرامي وحيدر ناصر بعدما قبل المجلس الدستوري طعنهما بمواجهة النائبين المبطلة نيابتهما رامي فنج وفراس سلوم، وبذلك كسبت الورقة البيضاء صوتين خسرهما مرشح المعارضة ميشال معوض.



الجلسة افتتحت بحضور 111 نائبا، وتلي في مستهلها كتاب المجلس الدستور الذي يعلن فوز النائبين كرامي وناصر على حساب فنج وسلوم. وطلب النائب انطوان حبشي الكلام بالنظام، فاعتبر ان التعطيل هو استخفاف بالناس الذين انتخبونا، ولو كان تعطيل جلسات حقا لما كان على النائب الذي يتغيب تبرير غيابه عن الحضور.



وتوجه إلى رئيس المجلس بالقول عليك مسؤولية كونك تدير الجلسات، فإذا تحدث نائب خارج النظام توجه له ملاحظة كما لو كان تلميذا، بينما هناك تعطيل مستمر من اقرب المقربين منك، والموضوع لديك لدعوة رؤساء الكتل للبقاء في الجلسة والبحث في إنجاح انتخاب الرئيس.



وقد رد الرئيس بري على حبشي بالقول: أنا اكثر الناس حرصا على انتخاب رئيس الجمهورية، امس قبل اليوم، وهذا الكلام لا يوجه لي.



تم جرت عملية الاقتراع وجاءت النتائج: 52 ورقة بيضاء و37 لميشال معوض و9 لبنان الجديد و4 لعصام خليفة و2 لزياد بارود وصوت واحد لكل من بدري ضاهر وبشارة أبي يونس فيما ألغيت 4 أوراق.



وبعد الانتهاء من الفرز، تبين ان عدد النواب في القاعة 73، فرفع الرئيس بري الجلسة وحدد موعدا الخميس المقبل جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.



من جهته، قال النائب الجديد فيصل كرامي: كنت اتابع الجلسات من منزلي وجئت على امل ان يحصل تغيير ما، لكن لم يتغير شيء. انا صوتت مع التوافق لأنه لا مخرج لدينا لانتخاب رئيس الجمهورية الا ضمن التوافق، ومن دون الحوار والتوافق سنظل في هذه الدوامة، واعتبر ان سليمان فرنجية مرشح مقبول وله مكانته، فيما رأى ان المرشح ميشال معوض هو مرشح تحد.



نائب المعارضة ملحم خلف قال ان المسؤولية تفرض علينا ان نبقى داخل المجلس النيابي لتأمين الانتخاب، وانا ضد التسوية بل مع التوافق على المعايير.



بدوره، نائب القوات جورج عقيص قال «متمسكون بترشيح ميشال معوض اكثر من اي وقت مضى، والكرة ليست في ملعبنا، بل في ملعب معطل الاستحقاق الرئاسي».



من ناحيته، النائب المستقل اسامة سعد رأى ان ما يحصل تكرار للجلسات السابقة، وهم الناس في تأثير الدولار الجمركي على حياتهم.



نائب اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله قال: نحن مع استمرار الجلسات حتى انتخاب رئيس وهناك رهانات على الخارج وانتظار لإشارات معينة، ودعا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تبحث في الوضع الصحي لأن فروقات المستشفيات لا احد يحتملها.



النائبة بولا يعقوبيان اعتبرت ان المرشح ميشال معوض هو مرشح مناورة، ولبنان يحتاج لرئيس انقاذي.



النائب نبيل بدر تحدث عن مبادرة يقوم بها التكتل الوطني لجمع قوى المعارضة في اطار محدد.



اما المرشح ميشال معوض فقال اصبحنا في حالة متقدمة من الحوار لجمع قوى المعارضة، وانا مستعد لسحب ترشيحي لصالح مرشح سيادي يجمع قوى المعارضة، ولكن لست مع مرشح يدور الزوايا ويكون نتيجة تسوية ويطوي موضوع السيادة.